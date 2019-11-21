Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы. РБК-Украина расскажет, что это за праздник.

Отметим, что это праздник в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции достоинства (2013 года).

Этот праздник отмечался как День свободы с 2005-го по 2011 год. Во времена экс-президента Виктора Януковича его празднование фактически отменили, объединив с Днем Соборности 22 января.

В 2014 году президент Петр Порошенко восстановил его официальный статус, с тех пор Украина одновременно празднует годовщины Оранжевой революции и Евромайдана.

Целью введения памятной даты, согласно указу, стало утверждение в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века.

Как известно, 21 ноября 2013 года на главную площадь столицы - Майдан Независимости - вышли люди в знак протеста против решения правительства времен президентства Виктора Януковича остановить курс Украины на евроинтеграцию.

В ночь с 29 на 30 ноября силовики жестоко разогнали на Майдане Независимости активистов, преимущественно студентов. Власть объясняла это желанием расчистить место для новогодней елки. Применение грубой силы со стороны власти, в свою очередь, повлекло еще большую волну протестов, которые переросли в Революцию Достоинства.

В Революции Достоинства погибли 98 активистов, которых называют Героями Небесной Сотни.

Напомним, в октябре президент Петр Порошенко подписал указ о награждении Дня достоинства и свободы в 2018 году, которым поручил правительству обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.