Сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантина: что открывается

В понедельник, 11 мая, в Украине начинается первый этап смягчения карантина, снятие ограничений будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Отметим, власти на местах принимают самостоятельно решение об ослаблении, основываясь на рекомендациях Кабинета министров. В Киеве, например, ограничения начнут снимать с 12 мая, а Львов смягчит их лишь частично.

Согласно постановлению Кабмина, с 11 мая карантин будет ослаблен в следующих сферах:

украинцам разрешат гулять в скверах и зонах отдыха, парках, включая лесопарковые и прибрежные зоны;

будут открыты для посещения уличные детские и спортивные площадки (не в ТРЦ);

откроются салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

разрешат оптовую торговлю непродовольственными товарами, в том числе откроют магазины в ТРЦ (кроме развлекательных и детских зон, фудкортов и кинотеатров в ТРЦ);

разрешат работать адвокатам, нотариусам, аудиторам, а также психотерапевтам;

будут разрешены плановые операции (их разрешили делать еще 5 мая), а также открыты возможности для оказания паллиативной помощи в стационарах;

разрешат продажу на вынос в заведениях общественного питания (только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);

работу возобновляют историко-культурные заповедники и музеи, однако особенности их открытия и работы будут регулировать собственники;

откроют летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,

к обычному режиму работы смогут вернуться СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиаотрасли;

разрешат работу клиникам и кабинетам стоматологии;

возобновляют работу сервисы бытовых услуг;

будут разрешены кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).

При этом отмечалось, что заведения, которые предоставляют услуги населению должны были подготовится к работе до 11 мая, в том числе соблюсти требования Минздрава для каждой категории бизнеса.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина. По его словам, люди должны научиться жить и работать в новых условиях, тогда следующий этап ослабления наступит скорее.