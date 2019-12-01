Сегодня в Украине местами возможен мокрый снег

Погода в Украине в воскресенье, 1 декабря, будет преимущественно солнечной, утром местами возможен мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Как сообщают украинские синоптики, сегодня днем на всей территории страны будет сухо и преимущественно солнечно. Однако утром местами возможен небольшой мокрый снег, а в южных областях утром пройдет дождь.

Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +3 градусов. В южных областях днем от +3 до +5. Ночью термометры опустятся до -1...-5 градусов, лишь на юге ночью от 0 до +2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также возможен мокрый снег утром. Днем в Киеве осадков не прогнозируют, а температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1 градусов. Ночью термометры киевлян покажут от -1 до -3.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что в начале недели в Украине может выпасть до 8 сантиметров снега, а в Карпатах снежный покров может составить до 10-20 сантиметров. На дорогах страны ожидается гололедица.