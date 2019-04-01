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Сегодня в Украине будет тепло и солнечно

Новости » Общество    01.04.2019 - 08:00
Сегодня в Украине будет тепло и солнечно
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем до +11

Погода на сегодня: 1 апреля 2019 на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе солнечно и без осадков, днем от +8 до +17, ночью от 0 до +5. На севере сухо и малооблачно, днем от +10 до +13, а ночью от +3 до +5. В центре тоже без осадков, днем от +9 до +17, ночью от +2 до +6.

На востоке днем от +15 до +17, ночью от 0 до +4. На юге днем от +16 до +19, ночью от +3 до +6. В Крыму днем от +14 до +16, ночью от +3 до +5.

Фото: погода в Украине

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 1 апреля сухо и малооблачно, днем от +9 до +11, ночью от +4 до +6, ветер северный, 5-10 м/сек.

Фото: погода в Киеве и области

Фото: погода в Киеве и области

Завтра в некоторых областях Украины ожидается до +20 Синоптики предупредили о резкой смене погоды
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