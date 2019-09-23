Сьогодні в Україні буде сонячно та сухо

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні опадів не прогнозується, вдень до +15

Погода в Україні у понеділок, 23 вересня, буде сухою та малохмарною у всіх регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні в Україні буде переважно сонячно та сухо. Вдень середня температура по регіонам буде коливатися від +12 на півночі до +16 у центрі та сході. У західних та південних областях продовжує утримуватися тепла погода, вдень очікується від +19 до +24. Вночі температура повітря опуститься до +4...+6 градусів.

У Криму сьогодні також сухо та малохмарно. Вдень температура повітря триматиметься в межах +21...+23, вночі коливатиметься від +9 до +11.

Погода у Києві

У Києві сьогодні синоптики прогнозують малохмарну та суху погоду. Вдень стовпчики термометрів у столиці будуть коливатися від +13 до +15, вночі буде прохолодно - від +6 до +8 градусів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше українські синоптики дали прогноз погоди на тиждень. У період з 23 по 26 вересня погодні умови в Україні будуть погіршуватися, очікують дощі. Прогнозувалося, що тиждень розпочнеться з дощів у Закарпатській області. Ближче до кінця тижня дощова погода може охопити всі регіони країни.