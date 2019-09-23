ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні в Україні буде сонячно та сухо

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні буде сонячно та сухо
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні опадів не прогнозується, вдень до +15

Погода в Україні у понеділок, 23 вересня, буде сухою та малохмарною у всіх регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні в Україні буде переважно сонячно та сухо. Вдень середня температура по регіонам буде коливатися від +12 на півночі до +16 у центрі та сході. У західних та південних областях продовжує утримуватися тепла погода, вдень очікується від +19 до +24. Вночі температура повітря опуститься до +4...+6 градусів.

У Криму сьогодні також сухо та малохмарно. Вдень температура повітря триматиметься в межах +21...+23, вночі коливатиметься від +9 до +11.

Сьогодні в Україні буде сонячно та сухо

Погода у Києві

У Києві сьогодні синоптики прогнозують малохмарну та суху погоду. Вдень стовпчики термометрів у столиці будуть коливатися від +13 до +15, вночі буде прохолодно - від +6 до +8 градусів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Сьогодні в Україні буде сонячно та сухо

Нагадаємо, раніше українські синоптики дали прогноз погоди на тиждень. У період з 23 по 26 вересня погодні умови в Україні будуть погіршуватися, очікують дощі. Прогнозувалося, що тиждень розпочнеться з дощів у Закарпатській області. Ближче до кінця тижня дощова погода може охопити всі регіони країни.

Завтра в Україні очікується похолодання до +10 У Києві очікується сильний вітер
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся