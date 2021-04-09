Сегодня в Украине будет солнечно и до +12 тепла

В Украине в пятницу, 9 апреля, прогнозируют улучшение погоды. Дожди отступят, а температура днем будет варьироваться от +8 до +12 градусов тепла.
На всей территории страны будет сухо, с переменной облачностью. Температура практически на всей территории страны будет в пределах +8+11 градусов днем, ночью от 0 до-2, на юге Украины +10+12 днем, ночью 0+2 градуса.
В столице сегодня немного потеплеет. Столбики термометров днем покажут +9+11 градусов, но ночью возможны заморозки 0-2. Осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность.
Напомним, с начала недели Украину накрыл северный циклон. Почти во всех регионах шли дожди, местами мокрый снег. При этом потепление в Украину придет в воскресенье. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.
Отметим, в апреле синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру в Украине в пределах 8-11 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.