Сьогодні в Україні буде сонячно і до +12 тепла

В Україні у п'ятницю, 9 квітня, прогнозують поліпшення погоди. Дощі відступлять, а температура вдень буде коливатися від +8 до +12 градусів тепла.
На всій території країни буде сухо, з мінливою хмарністю. Температура практично на всій території країни буде в межах +8+11 градусів вдень, вночі від 0 до-2, на півдні України +10+12 вдень, вночі 0+2 градуси.
У столиці сьогодні трохи потеплішає. Стовпчики термометрів вдень покажуть +9+11 градусів, а вночі можливі заморозки 0-2. Опадів не прогнозується, можлива мінлива хмарність.
Нагадаємо, з початку тижня Україну накрив північний циклон. Майже у всіх регіонах йшли дощі, місцями мокрий сніг. При цьому потепління в Україну прийде в неділю. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.
Зазначимо, у квітні синоптики прогнозують середню місячну температуру в Україні в межах 8-11 градусів тепла. Це близько середніх багаторічних значень.