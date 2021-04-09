Сьогодні в Україні буде сонячно і до +12 тепла

Прогноз в областях

На всій території країни буде сухо, з мінливою хмарністю. Температура практично на всій території країни буде в межах +8+11 градусів вдень, вночі від 0 до-2, на півдні України +10+12 вдень, вночі 0+2 градуси.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні трохи потеплішає. Стовпчики термометрів вдень покажуть +9+11 градусів, а вночі можливі заморозки 0-2. Опадів не прогнозується, можлива мінлива хмарність.