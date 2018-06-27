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Сегодня Украина отмечает четвертую годовщину Соглашения об ассоциации с ЕС

НовостиПолитика    27.06.2018 - 15:36
Иллюстративное фото (twitter.com/VGroysman)
Иллюстративное фото (twitter.com/VGroysman)

Через две недели в Брюсселе на саммите Украина - ЕС Порошенко обсудит углубление политической ассоциации с Евросоюзом

Украина сегодня, 27 июня 2018 года, отмечает четвертую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом написал президент Петр Порошенко в Facebook.

"27 июня 2014 года я имел высокую честь от имени украинского народа поставить подпись под документом, который определяет будущее нашего государства на десятилетия вперед, за который люди вышли на Евромайдан и под флагом которого состоялась Революция достоинства. Соглашение об ассоциации стало символом борьбы украинского народа за собственную независимость, собственный выбор, собственное будущее", - написал Порошенко.

Он также отметил, что задачей власти на сегодня является довести дело до конца и обеспечить полноправное членство Украины в Европейском союзе.

"Меня радует, что уже сегодня Соглашение об ассоциации и углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС работают успешно и эффективно. Из года в год мы фиксируем рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Европейский союз. Уже по состоянию на сегодня доля рынка ЕС для Украины достигла 42%", - отметил президент.

Порошенко добавил, что через две недели в Брюсселе на саммите Украина - ЕС он планирует согласовать с лидерами Евросоюза дальнейшие пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС.

 

Сегодня мы отмечаем четвертую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 27 июня...

Опубликовано Петром Порошенко Вторник, 26 июня 2018 г.

Напомним, ранее Порошенко отмечал, что благодаря Соглашении об ассоциации товарооборот Украины с Евросоюзом вырос на 30% за год.

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Теги публикации: ассоциация, Украина -ЕС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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