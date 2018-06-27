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Сьогодні Україна відзначає четверту річницю Угоди про асоціацію з ЄС

НовиниПолітика    27.06.2018 - 15:36
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

За два тижні у Брюсселі на саміті Україна - ЄС Порошенко обговорить поглиблення політичної асоціації з Євросоюзом

Україна сьогодні, 27 червня 2018 року, відзначає четверту річницю підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це написав президент Петро Порошенко у Facebook.

"27 червня 2014 року я мав високу честь від імені українського народу поставити підпис під документом, який визначає майбутнє нашої держави на десятиліття вперед, за який люди вийшли на Євромайдан і під прапором якого відбулася Революція гідності. Угода про асоціацію стала символом боротьби українського народу за власну незалежність, власний вибір, власне майбутнє", - написав Порошенко.

Він також зазначив, що завданням влади на сьогодні є довести справу до кінця та забезпечити повноправне членство України в Європейському союзі.

"Мене тішить, що вже сьогодні Угода про асоціацію та поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС працюють успішно та ефективно. З року в рік ми фіксуємо зростання практично на третину експорту українських товарів та послуг до Європейського союзу. Вже станом на сьогодні частка ринку ЄС для торгівлі України сягнула 42%", - зазначив президент.

Порошенко додав, що за два тижні у Брюсселі на саміті Україна - ЄС він планує узгодити з лідерами Євросоюзу подальші шляхи поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України до ЄС.

 

Сьогодні ми відзначаємо четверту річницю підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 27 червня...

Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Порошенко зазначав, що завдяки Угоді про асоціацію товарообіг України з Євросоюзом зріс на 30% за рік.

Орган громадського контролю за виконанням Угоди про асоціацію Україна-ЄС оновив склад Естонія підтримує Україну в інтеграційних прагненнях в ЄС і НАТО
Теги публікації: ассоциация, Украина -ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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