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Смотрите в Свободе Слова Савика Шустера о земельной реформе, Коломойском в интервью Нью-Йорк Таймс и новых подробностях расследования МН17

Новости » Пресс-релизы     15.11.2019 - 16:30


Земля раздора: серия 2. Чем обернется новый закон для украинцев?

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МН17 и власти РФ. О чем говорят новые подробности международного расследования авиакатастрофы?

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Тимофей Милованов, министр экономики Украины

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Ляшко"

Александр Дубинский, нардеп от "Слуги народа"

Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “Гордон”

Александр Мартыненко, главный редактор "Интерфакс-Украина"

Николай Сольский, нардеп от “Слуги Народа”, председатель аграрного комитета ВР

Роман Лещенко, уполномоченный Президента по вопросам земли

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина"

Артур Герасимов, сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”

Никита Потураев, нардеп от "Слуги народа"

Юрий Швец, бывший разведчик КГБ

Николай Стрижак, председатель Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины

Они говорят, а решает народ.

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