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Дивіться у Свободі Слова Савіка Шустера про земельну реформу, Коломойського в інтерв’ю Нью-Йорк Таймс та нові подробиці розслідування МН17

Новини » Прес-релізи     15.11.2019 - 16:30


Земля розбрату: серія 2. Чим обернеться новий закон для українців?

Коломойський обіймає Росію. Що означає зміна риторики на користь країни-агресора?

МН17 і влада РФ. Про що свідчать нові подробиці міжнародного розслідування авіакатастрофи?

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера. 21:00.


Міхеїл Саакашвілі, Президент Грузії (2004-2013)

Тимофій Милованов, міністр економіки України

Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Ляшка”

Олександр Дубінський, нардеп від “Слуги Народу”

Юрій Бутусов, головний редактор “Цензор.НЕТ”

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “Гордон”

Олександр Мартиненко, головний редактор “Інтерфакс-Україна”

Микола Сольський, нардеп від “Слуги Народу”, голова аграрного комітету ВР

Роман Лещенко, уповноважений Президента з питань землі

Сергій Соболєв, заступник голови фракції ВО “Батьківщина”

Артур Герасимов, співголова фракції “Європейська Солідарність”

Микита Потураєв, нардеп від “Слуги Народу”

Юрій Швець, колишній розвідник КДБ

Микола Стрижак, голова асоціації фермерів і землевласників України


Вони говорять, а вирішує народ.

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