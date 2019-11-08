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Сегодня в Свободе Слова Савика Шустера о том, как новая власть будет поднимать экономику

Новости » Пресс-релизы     08.11.2019 - 16:27
Сегодня в Свободе Слова Савика Шустера о том, как новая власть будет поднимать экономику

"Конец эпохи бедности": сезон 1. Как новая власть будет поднимать экономику? Что нам принесет бюджет-2020? Когда украинцы наконец-то разбогатеют? Спросим у политиков, чиновников и экспертов. Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера. Смотрите на наших страницах в Facebook и YouTube @shusteronline. 21:00.

Андрей Богдан, Руководитель Офиса Президента,

Юлия Тимошенко, Лидер партии ВО "Батькивщина",

Оксана Маркарова, Министр финансов Украины,

Владислав Криклий, Министр инфраструктуры Украины,

Анна Новосад, Министр образования и науки Украины,

Михаил Радуцкий, нардеп от "Слуги Народа", Председатель комитета по вопросам здравоохранения,

Юрий Бойко, Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За Жизнь",

Алексей Гончаренко, нардеп от "Европейской Солидарности",

Владимир Омелян, Министр инфраструктуры (2016-2019),

Никита Потураев, нардеп от "Слуги Народа",

Ярослав Юрчишин, нардеп от "Голоса".


Они говорят, а решает народ.

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