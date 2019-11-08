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Сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера про те, як нова влада підніматиме економіку

Новини » Прес-релізи     08.11.2019 - 16:27
Сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера про те, як нова влада підніматиме економіку

"Кінець епохи бідності": сезон 1. Як нова влада підніматиме економіку? Що нам принесе бюджет-2020? Коли українці нарешті розбагатіють? Запитаємо у політиків, урядовців та експертів. Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера. Дивіться на наших сторінках у Facebook та YouTube @shusteronline. 21:00.

Андрій Богдан, Керівник Офісу Президента,

Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО “Батьківщина”,

Оксана Маркарова, Міністр фінансів України,

Владислав Криклій, Міністр інфраструктури України,

Ганна Новосад, Міністр освіти та науки України,

Михайло Радуцький, нардеп від "Слуги Народу", Голова комітету з питань охорони здоров'я,

Юрій Бойко, Співголова фракції "Опозиційна платформа - За Життя",

Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської Солідарності",

Володимир Омелян, Міністр інфраструктури (2016-2019),

Микита Потураєв, нардеп від “Слуги Народу”,

Ярослав Юрчишин, нардеп від "Голосу".


Вони говорять, а вирішує народ.

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