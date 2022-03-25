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На сегодня согласованы всего два гуманитарных коридора: где пройдет эвакуация

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На 25 марта 2022 года согласовано всего два гуманитарных коридора для эвакуации украинцев из горячих точек. Они будут работать по направлениям Мариуполь - Запорожье и Мелитополь - Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, сегодня откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье - для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте.

При этом централизованная эвакуация на автобусах для мариупольцев будет проводиться из Бердянска. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27. На данный момент 48 автобусов стоят на въезде в Бердянск, после прохождения блокпоста их сразу подадут на эвакуацию.

Кроме того, на въезде в Бердянск заблокирован бензовоз. После его допуска в город мариупольцы смогут дозаправить свои авто на заправках - Восточный проспект, 4а; Мелитопольское шоссе, 87б.

Из Мелитополя в Запорожье. Место сбора - пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации и гуманитарным грузом с утра заехали в город и после разгрузки гуманитарной помощи будут поданы к месту сборов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Луганской области планируется эвакуационный поезд, который отправится со станции в Новозолотаревке.

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