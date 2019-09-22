Сегодня на севере и востоке Украины ожидаются дожди

Погода в Украине в воскресенье, 22 сентября, улучшится, однако в восточных и северных областях ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Погода во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня в большинстве областей будет умеренно теплая и малооблачная погода. В восточных и северных областях возможны небольшие кратковременные дневные и ночные дожди.

Средняя температура по Украине будет колебаться от +14 на востоке до +20 в западных и центральных областях. На юге сохраняется теплая погода, днем ожидается от +19 до +23. Ночью столбики термометров в среднем будут держаться в пределах +4...+8 градусов, в Луганской области возможно понижение температуры до 0...+2.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируется малооблачная погода, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха будет колебаться от +17 до +19, ночью будет в пределах +7...+9 градусов. Ветер западный, 7-12 м/сек.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что сегодня, 22 сентября, в Украине ожидаются сильные заморозки на почве. Снижение температуры до 0...-3 градусов прогнозировалось в Карпатах и Луганской области.