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Сегодня в результате обстрелов Харьковской области пострадали шесть человек

Фото: в Харьковской области из-за обстрелов пострадали шесть человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области сегодня, 23 апреля, в результате обстрелов российскими оккупантами пострадали мирные жители. Ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что из-за вражеских обстрелов в Харькове, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Также известно о двух раненых в Чугуевском районе.

Напомним, украинские защитники в Харьковской области пошли в контрнаступление и освободили от оккупантов три села Дергачевского района.

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