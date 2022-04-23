Сегодня в результате обстрелов Харьковской области пострадали шесть человек

В Харьковской области сегодня, 23 апреля, в результате обстрелов российскими оккупантами пострадали мирные жители. Ранения получили шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что из-за вражеских обстрелов в Харькове, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Также известно о двух раненых в Чугуевском районе.
Напомним, украинские защитники в Харьковской области пошли в контрнаступление и освободили от оккупантов три села Дергачевского района.
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