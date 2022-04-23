Сьогодні внаслідок обстрілів Харківської області постраждали шестеро осіб

У Харківській області сьогодні, 23 квітня, внаслідок обстрілів російськими окупантами постраждали мирні жителі. Поранення отримали шестеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів, що через ворожі обстріли у Харкові, за попередніми даними, постраждали четверо осіб. Також відомо про двох поранених у Чугуївському районі.
Нагадаємо, українські захисники у Харківській області пішли в контрнаступ та звільнили від окупантів три села Дергачівського району.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.