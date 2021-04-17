ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сегодня в регионы развезут первые 29 тысяч доз вакцины Pfizer

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 09:43
Сегодня в регионы развезут первые 29 тысяч доз вакцины Pfizer Фото: вакцина Pfizer сегодня начнут развозить по Украине (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Сегодня, 17 апреля, в области развезут первые 29 250 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их поделят поровну - по 1170 доз в каждую из областей и Киев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Прививки этой вакциной в Украине начнут делать 18 апреля из Киевской области. В остальных регионах вакцинация этим препаратом стартует 19 апреля после того, как вакцину доставят на областные склады.

Вместе с вакцинами будут развозить раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

За хранение вакцины будет отвечать частная логистическая компания "Фармасофт". Препарат должны хранить в специализированных морозильных камерах с соблюдением температурного режима от -60 до -80 градусов.

На региональные склады вакцину будут привозить каждую неделю.

На региональных складах вакцина будет сохраняться в тех же термоконтейнерах, которые будут регулярно пополнять сухим льдом. Оттуда предварительно размороженные до +2 +8 градусов флаконы с вакциной ежедневно выдавать мобильным бригадам, которые должны использовать ее в течение 120 часов.

Напомним, 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавирус за глобальным механизмом COVAX. Украина получила первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что вакцину будут использовать для полного комплекса прививки. Половина вакцин будет использована для первой дозы, остальное - для второй.

Как транспортировать вакцину, кто ее получит и кого будут вакцинировать, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина
NEWS
Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции
Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса