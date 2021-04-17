Сьогодні в регіони розвезуть перші 29 тисяч доз вакцини Pfizer

Сьогодні, 17 квітня, в області розвезуть перші 29 250 доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Їх поділять порівну - по 1170 доз у кожну з областей та Київ.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ .

Щеплення цією вакциною в Україні почнуть робити 18 квітня з Київської області. У решті регіонів вакцинація цим препаратом стартує 19 квітня після того, як вакцину доставлять на обласні склади.

Разом із вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

За зберігання вакцини відповідатиме приватна логістична компанія "Фармасофт". Її мають зберігати в спеціалізованих морозильних камерах із дотриманням температурного режиму від -60 до -80 градусів.

На регіональні склади вакцину довозитимуть щотижня.

На регіональних складах вакцина зберігатиметься в тих самих термоконтейнерах, які будуть регулярно поповнювати сухим льодом. Звідти попередньо розморожені до +2 +8 градусів флакони з вакциною щодня видаватимуть мобільним бригадам, які мають використати її протягом 120 годин.