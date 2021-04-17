Сьогодні в регіони розвезуть перші 29 тисяч доз вакцини Pfizer
Сьогодні, 17 квітня, в області розвезуть перші 29 250 доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Їх поділять порівну - по 1170 доз у кожну з областей та Київ.
Щеплення цією вакциною в Україні почнуть робити 18 квітня з Київської області. У решті регіонів вакцинація цим препаратом стартує 19 квітня після того, як вакцину доставлять на обласні склади.
Разом із вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.
За зберігання вакцини відповідатиме приватна логістична компанія "Фармасофт". Її мають зберігати в спеціалізованих морозильних камерах із дотриманням температурного режиму від -60 до -80 градусів.
На регіональні склади вакцину довозитимуть щотижня.
На регіональних складах вакцина зберігатиметься в тих самих термоконтейнерах, які будуть регулярно поповнювати сухим льодом. Звідти попередньо розморожені до +2 +8 градусів флакони з вакциною щодня видаватимуть мобільним бригадам, які мають використати її протягом 120 годин.
Нагадаємо, 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу за глобальним механізмом COVAX. Україна отримала перші 117 тисяч доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech.
Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що вакцину будуть використовувати для повного комплексу щеплення. Половина вакцин буде використана для першої дози, решта - для другої.
Як транспортуватимуть вакцину, хто її отримає та кого вакцинуватимуть, читайте в матеріалі РБК-Україна.