Сьогодні намагалися прорватися біля Авдіївки, - Кириленко про ситуацію на фронті

Упродовжу цієї доби російські військові ведуть інтенсивний обстріл Донецької області. Цієї ночі намагалися прорватися на авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"Ворог продовжує обстрілювати всі житлові квартали як по лінії фронту так і віддалені. Сьогодні багато поранених. Вночі спробували прорватися на авдіївському напрямку, але ЗСУ відбили атаку", - повідомив керівник Донецької ОВА.

Він додав, що зараз Донецька ОВА координує роботу з луганськими колегами та командуванням ООС, щоб зупинити і розбити ворога.