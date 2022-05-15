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Сьогодні намагалися прорватися біля Авдіївки, - Кириленко про ситуацію на фронті

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Україна, Неділя 15 травня 2022 20:37
Сьогодні намагалися прорватися біля Авдіївки, - Кириленко про ситуацію на фронті Фото: Павло Кириленко (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Упродовжу цієї доби російські військові ведуть інтенсивний обстріл Донецької області. Цієї ночі намагалися прорватися на авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Ворог продовжує обстрілювати всі житлові квартали як по лінії фронту так і віддалені. Сьогодні багато поранених. Вночі спробували прорватися на авдіївському напрямку, але ЗСУ відбили атаку", - повідомив керівник Донецької ОВА.

Він додав, що зараз Донецька ОВА координує роботу з луганськими колегами та командуванням ООС, щоб зупинити і розбити ворога.

Нагадаємо, ворожі війська попри втрати не припиняють наступальні дії в Східній операційній зоні.

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