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На сегодня нет признаков передачи Ираном России беспилотников, - Белый дом

Фото: представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На сегодня нет никаких признаков того, что Иран передавал России беспилотники собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главного представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он также отметил, что поездка президента России Владимира Путина в Иран показывает, насколько Россия оказалась в изоляции после вторжения в Украину.

Напомним, российская делегация посещала аэродром в Иране по крайней мере дважды за последние недели, чтобы осмотреть дроны, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.

Как сообщалось ранее, в Белом доме заявили, что РФ обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых дронов.

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Вторжение России в УкраинуИранРоссийская Федерация