На сьогодні немає ознак передачі Іраном Росії безпілотників, - Білий дім

На сьогодні немає жодних ознак того, що Іран передавав Росії безпілотники власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ головного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Він також зазначив, що поїздка президента Росії Володимира Путіна до Ірану показує, наскільки Росія опинилася в ізоляції після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, російська делегація відвідувала аеродром в Ірані принаймні двічі за останні тижні, щоб оглянути дрони, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

Як повідомлялося раніше, в Білому домі заявили, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.