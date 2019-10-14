Сегодня празднуют День защитника Украины

В понедельник, 14 октября, украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

День защитника Украины был объявлен государственным праздником и выходным в 2015 году по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко. День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы одновременно с другим праздником - Днем украинского казачества.

Решение о создании Дня защитника Украины, как говорится в президентском указе, было принято с целью чествования мужества и героизма защитников территориальной целостности и независимости Украины, а также содействия укреплению патриотизма в обществе.

Кроме того, этим указом был отменен День защитника отечества, который отмечался в Украине 23 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в День защитника Украины, 14 октября, в Киеве состоится сразу несколько общественных акций. Так, в столице состоится ежегодный "Марш ко Дню защитника Украины", а также марш "Защитим украинскую землю!", приуроченный к 77-летию создания Украинской повстанческой армии. Также в Киеве 14 октября состоится акция "Марш против капитуляции", участники которого будут протестовать против имплементации "формулы Штайнмайера".

Также РБК-Украина писало, что в КГГА обнародовали программу праздничных мероприятий ко Дню защитника Украины в Киеве. Сегодня в столице пройдут молебны, выставки, концерты и патриотические мероприятия, приуроченные к празднику.