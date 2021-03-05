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Сьогодні останній день реєстрації на ЗНО-2021

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 16:59
Сьогодні останній день реєстрації на ЗНО-2021 Фото: школярі в класі (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 5 березня, в Україні завершується реєстрація на Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Заявки, надіслані пізніше п'ятниці обробляти не будуть.

Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

"Сьогодні – останній день для відправлення поштою реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Нагадуємо, що дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні для участі в ЗНО та державній підсумковій атестації зареєстровані 300 504 людини, які обрали 1 212 954 тестування.

Регіональні центри оцінювання якості освіти вже обробили 89% отриманих комплектів реєстраційних документів.

"Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який ви отримаєте в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про нову стипендію для учнів за хороші результати ЗНО. Всього буде 250 стипендій на рік.

Крім того, в Україні хочуть ввести стипендії студентам, що склали ЗНО на 200 балів.

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