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Сегодня последний день, чтобы подать заявку на 6500 гривен через єПідтримку

Фото: заявки на получение 6500 гривен через єПідтримку можно подать до 31 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Срок подачи заявок на получение 6500 гривен по программе єПідтримка истекает сегодня, 31 марта. Заявки можно подать через "Дію", деньги поступят в течение 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 26 марта 2022 г. № 367

Как подать заявку

Для начала нужно авторизоваться в Дії на смартфоне, перейти в раздел "Услуги", выбрать услугу єПідтримка и нажать "Получить помощь".

Зачисление средств должно быть проведено на карту єПідтримк в течение 10 дней.

Кто имеет право на 6500 гривен

Программа єПідтримка доступна для ФОП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы.

Речь идет о людях, которые платят налоги на территории таких регионов:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • г. Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

Сколько украинцев уже подали заявки и сколько выплачено

По состоянию на 27 марта 4 млн украинцев подали заявки на єПідтримку в "Дія", уже получили деньги 2,7 млн человек. Всего выплачено из бюджета 17,9 млрд гривен.

В то же время, Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6,57 млн украинцах, которые могут подать заявки на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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