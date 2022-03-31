Сьогодні останній день, щоб подати заявку на 6500 гривень через єПідтримку

Термін подачі заявок на отримання 6500 гривень за програмою єПідтримка закінчується сьогодні, 31 березня. Заявки можна подати через "Дію", гроші надійдуть протягом 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Уряду від 26 березня 2022 р. № 367

Як подати заявку

Для початку потрібно авторизуватися в Дії на смартфоні, перейти в розділ "Послуги", вибрати послугу єПідтримка і натиснути "отримати допомогу".

Зарахування коштів має бути проведено на картку єПідтримк протягом 10 днів.

Хто має право на 6500 гривень

Програма єПідтримка доступна для ФОП усіх груп та найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного Страхування та Державної служби.

Йдеться про людей, які сплачують податки на території таких регіонів:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

м. Київ

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

Скільки українців вже подали заявки і скільки виплачено

Станом на 27 березня 4 млн українців подали заявки на єПідтримку у "Дія", вже отримали гроші 2,7 млн осіб. Всього виплачено з бюджету 17,9 млрд гривень.

У той же час, Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6,57 млн українців, які можуть подати заявки на отримання допомоги в розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка.