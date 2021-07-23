Сегодня последний день подачи документов на бакалавриат и магистратуру

Поступление осуществляется по результатам внешнего независимого оценивания, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были составлены с 1 по 13 июля.

Следующий этап вступительной кампании - обнародование рейтинговых списков, которое должно состояться не позднее 28 июля.

Представление оригиналов документов будет осуществляться до 18:00 2 августа (именно к этому времени необходимо либо привезти документы, либо же отправить по почте (с обязательным описанием вложений) или по электронной почте с наложением на сканкопии ЭЦП поступающего).

В таком случае предоставление оригиналов необходимых документов (если отправка по электронной почте) и заключение договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим (при участии родителей или законных представителей – для несовершеннолетних поступающих) осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.