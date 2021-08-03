Сегодня планируют запуск космического корабля Boeing: где посмотреть

На площадке SLC-41 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в этот момент будет слегка за полдень.

Изначально запуск тяжелой ракеты Atlas V с кораблем планировали на вечер 30 июля, но отложили из-за проблем с российским модулем Наука на МКС.

Повторную попытку полета в беспилотном режиме на станцию осуществляют из-за компьютерного сбоя на корабле 20 декабря прошлого года, вследствие чего "Старлайнер" сжег запасы топлива не по графику.

Расследование NASA показало проблемы с софтом на корабле, их устранили.