Сьогодні планують запуск космічного корабля Boeing: де подивитися

На майданчику SLC-41 космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида в цей момент буде трішки за полудень.

Спочатку запуск важкої ракети Atlas V з кораблем планували на вечір 30 липня, але відклали через проблеми з російським модулем на МКС.

Повторну спробу польоту в безпілотному режимі на станцію здійснюють через комп'ютерний збій на кораблі 20 грудня минулого року, внаслідок чого "Старлайнер" спалив запаси палива не за графіком.

Розслідування NASA показало проблеми з софтом на кораблі, їх усунули.