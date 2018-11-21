ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На сегодня осуществляется поддержка гособвинения в 56 делах Майдана, - ГПУ

Новости » Общество    21.11.2018 - 12:15
На сегодня осуществляется поддержка гособвинения в 56 делах Майдана, - ГПУ
Фото: Алексей Донской (УНИАН)

Осуществляется поддержка гособвинения в 56 делах относительно 140 человек по делам, связанных с Майданом

На сегодняшний день осуществляется поддержка государственного обвинения в 56 делах относительно 140 человек по делам, связанных с Майданом. Об этом на брифинге по расследованию преступлений, совершенных против участников мирных акций протеста, рассказал начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований Алексей Донской, передает корреспондент РБК-Украина.

"Значительная часть успеха - это присутствие журналистов и здесь, и в судах. По судам с конкретными решениями я должен сказать следующее… На сегодняшний день осуществляется поддержка государственного обвинения в 56 делах относительно 140 человек по делам, связанных с Майданом", - сказал Донской.

Напомним, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что в Украине из 4,7 тыс. преступлений, совершенных против участников мирных акций протесов, которые расследовались, большая часть преступлений раскрыта.

Отметим, ранее силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрелу участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.

Большая часть из 4,7 тыс. преступлений против активистов раскрыта, - ГПУ Трамп хотел начать расследование против Клинтон, - NYT
Новости Украины расследованиеМайдан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь