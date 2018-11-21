На сегодня осуществляется поддержка гособвинения в 56 делах Майдана, - ГПУ

Фото: Алексей Донской (УНИАН)

Осуществляется поддержка гособвинения в 56 делах относительно 140 человек по делам, связанных с Майданом

На сегодняшний день осуществляется поддержка государственного обвинения в 56 делах относительно 140 человек по делам, связанных с Майданом. Об этом на брифинге по расследованию преступлений, совершенных против участников мирных акций протеста, рассказал начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований Алексей Донской, передает корреспондент РБК-Украина.

"Значительная часть успеха - это присутствие журналистов и здесь, и в судах. По судам с конкретными решениями я должен сказать следующее… На сегодняшний день осуществляется поддержка государственного обвинения в 56 делах относительно 140 человек по делам, связанных с Майданом", - сказал Донской.

Напомним, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что в Украине из 4,7 тыс. преступлений, совершенных против участников мирных акций протесов, которые расследовались, большая часть преступлений раскрыта.

Отметим, ранее силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрелу участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.