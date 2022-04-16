Сегодня из опасных районов удалось эвакуировать почти 1,5 тысячи человек, - Верещук

Фото: за последние сутки удалось эвакуировать из опасных районов почти 1,5 тысячи человек (Getty Images)

Сегодня, 16 апреля, из опасных районов удалось эвакуировать 1 449 человек. Людей смогли вывезти из Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Северодонецка и ряда других городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

"За сегодняшний день эвакуировано 1 449 человек", - сообщила министр в своем Telegram. По ее словам, из Мариуполя и Бердянска в Запорожье на личных машинах смогли выехать 1 381 человек. Из них: 170 - из Мариуполя;

1 211 - из Бердянска, Мелитополя, Васильевки и Пологов. В Луганской области из Северодонецка, Рубежного и Кременной, несмотря на обстрелы, удалось вывезти 68 человек. Эвакуацию из Лисичанска сорвали массированные обстрелы оккупантов.