Сьогодні з небезпечних районів вдалося евакуювати майже 1,5 тисячі осіб, - Верещук
Сьогодні, 16 квітня, з небезпечних районів вдалося евакуювати 1 449 осіб. Людей змогли вивезти з Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Сєвєродонецька та ряду інших міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.
"За сьогоднішній день евакуйовано 1 449 осіб", - повідомила міністр у своєму Telegram.
За її словами, з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя на особистих машинах змогли виїхати 1 381 людина. З них:
- 170 - з Маріуполя;
- 1 211 - з Бердянська, Мелітополя, Василівки та пологів.
У Луганській області з Сєвєродонецька, Рубіжного і Кремінної, незважаючи на обстріли, вдалося вивезти 68 осіб.
Евакуацію з Лисичанська зірвали масовані обстріли окупантів.
Нагадаємо, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай закликав жителів регіону евакуюватися. За його словами, таким чином вони допоможуть Збройним силам України протистояти російським окупантам.
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