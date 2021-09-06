Сегодня оккупанты открыли КПВВ "Еленовка": как он будет работать
Фото: сегодня оккупанты открыли КПВВ "Еленовка" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 6 сентября оккупанты откроют контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" под Донецком. Он будет работать с 9:00 до 16:30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Известно, что КПВВ оккупантов соединено с дорожным коридором с украинским КПВВ "Новотроицкое".
Боевики назвали условия, по которым будет осуществляться пересечение линии разграничения:
- необходимо получить разрешение "межведомственного штаба ДНР";
- заполнить бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования", или сдать экспресс-тест на COVID за 730 грн (1900 рублей).
Кроме того, в случае получения отрицательного результата теста нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию. При положительном результате направляют в больницу.
При этом для выезда с неподконтрольных территорий нужно иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.