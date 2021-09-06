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Сегодня оккупанты открыли КПВВ "Еленовка": как он будет работать

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Донбасс, Понедельник 06 сентября 2021 10:46
Сегодня оккупанты открыли КПВВ "Еленовка": как он будет работать Фото: сегодня оккупанты открыли КПВВ "Еленовка" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В понедельник, 6 сентября оккупанты откроют контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" под Донецком. Он будет работать с 9:00 до 16:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Известно, что КПВВ оккупантов соединено с дорожным коридором с украинским КПВВ "Новотроицкое".

Боевики назвали условия, по которым будет осуществляться пересечение линии разграничения:

  • необходимо получить разрешение "межведомственного штаба ДНР";
  • заполнить бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования", или сдать экспресс-тест на COVID за 730 грн (1900 рублей).

Кроме того, в случае получения отрицательного результата теста нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию. При положительном результате направляют в больницу.

При этом для выезда с неподконтрольных территорий нужно иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

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Донбасс КПВВ Еленовка
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