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Сьогодні окупанти відкрили КПВВ "Оленівка": як він працюватиме

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Донбас, Понеділок 06 вересня 2021 10:46
Сьогодні окупанти відкрили КПВВ "Оленівка": як він працюватиме Фото: сьогодні окупанти відкрили КПВВ "Оленівка" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У понеділок, 6 вересня окупанти відкриють контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" під Донецьком. Він працюватиме з 9:00 до 16:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Відомо, що КПВВ окупантів сполучене з дорожнім коридором з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Бойовики назвали умови, за якими буде здійснюватися перетин лінії розмежування:

  • необхідно отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР";
  • заповнити бланк-згоду "на направлення в стаціонарне відділення закладу охорони здоров'я для проведення обстеження", або здати експрес-тест на COVID за 730 грн (1900 рублів).

Крім того, у разі отримання негативного результату тесту потрібно дати згоду на 14-денну самоізоляцію. При позитивному результаті - направляють до лікарні.

При цьому для виїзду з непідконтрольних територій потрібно мати реєстрацію (прописку) на підконтрольній Україні території.

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