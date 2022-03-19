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На сегодня объявлена эвакуация из Бучи: время и маршрут

Фото: эвакуация из Бучи продолжится 19 марта (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Эвакуация из Бучи (Киевская область) продолжится 19 марта. Жителей города намерены эвакуировать в Белогородку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook местного городского совета.

Сообщается, что на 11:00 объявлен сбор в Бучанском городском совете по ул. Энергетиков, 12.

Маршрут эвакуации: Белогородка - Гореничи - Стоянка - Капитановка - Дмитровка - Забучье - Михайловка-Рубежовка - Ворзель - Буча.

Фото: маршрут эвакуации

Напомним, ранее сообщалось, что эвакуация 19 марта пройдет и в Луганской области. В частности, ожидается, что в безопасные районы смогут выехать жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Попасной.

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