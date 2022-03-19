RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На сьогодні оголошено евакуацію з Бучі: час і маршрут

Фото: евакуація з Бучі продовжиться 19 березня (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Евакуація з Бучі (Київська область) продовжиться 19 березня. Жителів міста мають намір евакуювати в Білогородку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook місцевої міської ради.

Повідомляється, що на 11:00 оголошено збір у Бучанській міській раді по вул. Енергетиків, 12.

Маршрут евакуації: Білогородка - Гореничі - Стоянка - Капітанівка - Дмитрівка - Забуччя-Михайлівка - Рубежівка - Ворзель-Буча.

Фото: маршрут евакуації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що евакуація 19 березня пройде і в Луганській області. Зокрема, очікується, що в безпечні райони зможуть виїхати жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Попасної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаевакуаціяВійна Росії проти України