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Сьогодні почали діяти найжорсткіші торгові обмеження між США та Китаєм

НовиниЕкономіка    06.07.2018 - 18:59
Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Загальна сума товарів з Китаю, яких торкнулись обмеження, склала 34 млрд доларів, у США ситуація аналогічна

Сьогодні, 6 липня, почали діяти митні тарифи США та Китаю, як мають скоротити імпортні поставки товарів між країнами на мільярди доларів. За даними CNN, ці заходи та контрзаходи в сфері торгівлі є найжорсткішими.

Так, президент США Дональд Трамп заявив про введення митних тарифів у розмірі 25% щодо понад 800 різних найменувань товарів із Китаю, що включають медичне обладнання, автозапчастини, інші товари машинобудування. Загальна сума товарів склала 34 млрд доларів.

Китай заявив, що США почали "найбільшу торговельну війну в історії економіки". Також КНР у відповідь запровадила дзеркальні контрзаходи - введено ввізні мита у розмірі 25% на товари із США на загальну суму 34 млрд доларів.

Також у США заявили, що планує ввести нові тарифи на товари із Китаю. КНР вже оголосила про намір відповісти і на ці заходи.

Як пише "Голос Америки", від митних тарифів Китаю постраждають сільськогосподарські регіони Сполучених Штатів, я уких проживає велика кількість виборців Трампа. Тарифи вдарять по імпорту соєвих бобів зі США, обсяг якого складає близько 14 млрд доларів.  Це також призведе до здорожчання сої у Китаї та дасть можливість Бразилії й іншим країнам Південної Америки зайти із цим товаром на ринки КНР.

Нагадаємо, 6 липня 2018 року уряд Китаю оголосив про введення ввізних мит у розмірі 25% на товари зі США на загальну суму 34 млрд доларів.

У Китаї ввели мита на американські товари Трамп розглядав можливість вторгнення до Венесуели, - Bloomberg
Теги публікації: Китай, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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