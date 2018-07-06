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У Китаї ввели мита на американські товари

НовиниЕкономіка    06.07.2018 - 12:30
Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Уряд Китаю оголосив про введення ввізних мит на загальну суму 34 млрд доларів

Уряд Китаю оголосив про введення ввізних мит у розмірі 25% на товари із США на загальну суму 34 млрд доларів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що рішення стало контрзаходом на рішення Вашингтона ввести 25% мито на імпорт товарів із Китаю, загальна вартість яких оцінюється в 50 млрд доларів.

У середині червня про ці мита президент США Дональд Трамп оголосив, пояснивши рішення "нечесними методами торгівлі" з боку Китаю і крадіжками інтелектуальної власності і технологій США.

Нагадаємо, раніше Міністерство комерції Китаю заявило, що Китай прийме заходи, якщо США введе нові мита на китайські товари. Так, вказується, що США "ініціювали торговельну війну і порушили закони ринку".

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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