У Китаї ввели мита на американські товари

Уряд Китаю оголосив про введення ввізних мит на загальну суму 34 млрд доларів

Уряд Китаю оголосив про введення ввізних мит у розмірі 25% на товари із США на загальну суму 34 млрд доларів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що рішення стало контрзаходом на рішення Вашингтона ввести 25% мито на імпорт товарів із Китаю, загальна вартість яких оцінюється в 50 млрд доларів.

У середині червня про ці мита президент США Дональд Трамп оголосив, пояснивши рішення "нечесними методами торгівлі" з боку Китаю і крадіжками інтелектуальної власності і технологій США.

Нагадаємо, раніше Міністерство комерції Китаю заявило, що Китай прийме заходи, якщо США введе нові мита на китайські товари. Так, вказується, що США "ініціювали торговельну війну і порушили закони ринку".