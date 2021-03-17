Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители

По его словам, в селе Чайки Киевской области патрульные остановили водителя транспортного средства, который ранее был лишен права управлять автомобилем. Согласно ч. 4 ст. 126 КУпАП ему выписали штраф в размере 20 400 гривен. Ранее за указанное административное нарушение предусматривался штраф - 510 гривен.

Второе правонарушение было зафиксировано в Ровно. Там патрульные остановили водителя, который управлял автомобилем, не получив водительское удостоверение.

"Пусть этот случай будет для него хорошим уроком. Он получил штраф согласно ч. 2 ст. 126 КУпАП. Ранее штраф за такое нарушение был 510 гривен, а отныне взыскание налагается в размере - 3 400 гривен", - написал Белошицкий.

Фото: штрафы (facebook.com/Bilosh)