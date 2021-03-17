Сьогодні почали діяти нові штрафи для водіїв: вже є перші порушники

За його словами, у селі Чайки Київської області патрульні зупинили водія транспортного засобу, який раніше був позбавлений права керувати автівкою. Відповідно до ч. 4 ст. 126 КУпАП йому виписали штраф у розмірі 20 400 гривень. Раніше за вказане адміністративне порушення передбачався штраф - 510 гривень.

Друге правопорушення було зафіксоване у Рівному. Там патрульні зупинили водія, який керував автомобілем, не отримавши водійське посвідчення.

"Нехай цей випадок буде для нього хорошим уроком. Він отримав штраф згідно з ч. 2 ст. 126 КУпАП. Раніше штраф за таке порушення був 510 гривень, а відсьогодні стягнення накладається у розмірі - 3 400 гривень", - написав Білошицький.

Фото: штрафи (facebook.com/Bilosh)