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Сьогодні почали діяти нові штрафи для водіїв: вже є перші порушники

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 17 березня, в Україні набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. У Київській та Рівненській областях правоохоронці вже виявили перших порушників.

Про це заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у селі Чайки Київської області патрульні зупинили водія транспортного засобу, який раніше був позбавлений права керувати автівкою. Відповідно до ч. 4 ст. 126 КУпАП йому виписали штраф у розмірі 20 400 гривень. Раніше за вказане адміністративне порушення передбачався штраф - 510 гривень.

Друге правопорушення було зафіксоване у Рівному. Там патрульні зупинили водія, який керував автомобілем, не отримавши водійське посвідчення.

"Нехай цей випадок буде для нього хорошим уроком. Він отримав штраф згідно з ч. 2 ст. 126 КУпАП. Раніше штраф за таке порушення був 510 гривень, а відсьогодні стягнення накладається у розмірі - 3 400 гривень", - написав Білошицький.

Фото: штрафи (facebook.com/Bilosh)

Нагадаємо, 16 лютого Верховна рада посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2695.

Як писало РБК-Україна, разом з тим парламентарії не стали дозволяти безпідставні зупинки водіїв.

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