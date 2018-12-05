Сьогодні до МКС відправлять Falcon 9 з вантажним космічним кораблем

Ілюстративне фото (twitter.com/spacex)

Ця місія стане 16-й для SpaceX в рамках комерційного співпраці з NASA

Сьогодні, 5 грудня 2018, після добової відстрочки, ракетоносій Falcon 9 компанії SpaceX повинен отпрпавить вантажний космічний корабель Dragon на Міжнародну космічну станцію (МКС) з 2,5 тоннами вантажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

У NASA повідомили, що причиною перенесення стала цвіль, яку виявили на харчових баотончиках, що призначені для проведення дослідів з гризунами на орбіті.

Запуск запланований на 13:16 за північноамериканськом східним часом. Але так само повідомляється, що з-за погодних умов в районі стартового майданчика на мисі Канаверал у штаті Флорида, шанс запуску становить 90 відсотків.

Ця місія повинна стати 16-ю для космічного корабля Dragon в рамках комерційного контракту між NASA і SpaceX з постачання МКС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 64 микроспутниками. Супутники будуть розташовані на низькій сонячно-синхронній орбіті за замовленням компаній і влади 17 країн.