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Сегодня в Киеве возможны ограничения на центральных станциях метров

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 08:52
Сегодня в Киеве возможны ограничения на центральных станциях метров Фото: метро (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 11 марта, в Киеве возможны ограничения на трех центральных станциях метрополитена. Ограничения могут ввести в связи с проведением футбольного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Вильяреалом", который продет на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Старт футбольного матча запланирован на 19:55. Перед началом поединка могут ввести ограничения на вход на станции "Олимпийская". После завершения матча возможны ограничения на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется с целью надлежащей перевозки пассажиров, во избежание массового скопления людей на платформах станций", - говорится в сообщении.

Напомним, "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ прошло бельгийский "Брюгге".

Отметим, сегодня состоится первый поединок "Динамо" против "Вильяреала", через неделю киевляне сыграют с испанцами на выезде.

Также РБК-Украина писало, что на путепроводе в столице на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.

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