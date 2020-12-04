В Киеве до конца дня удержится туман и гололед. Советы водителям и пешеходам

Фото: пешеходов просят быть осторожными (РБК-Украина)

До конца суток 4 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м. Местами гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, киевлянам рекомендуют быть осторожными, передвигаясь по городу, и придерживаться советов во время гололедицы.

Водителям стоит соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, при приближении к пешеходным переходам и детским учреждениям слудует снижать скорость до минимума, включать габаритные огни или противотуманные фонари, во время снегопадов и гололеда не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам советуют ходить неспеша, ноги слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву, не держать руки в карманах, размахивать руками, чтобы удерживать равновесие. При падении напрячь мышцы, сгруппироваться, а прикоснувшись к земле, попробовать перекатиться. Также стоит быть внимательными на тротуарах - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить. Нужно учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза, и обходить покрыты льдом металлические крышки люков.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве областей ожидается гололедица, на западе - сильные порывы ветра.

РБК-Украина писало, что в Киеве 4 декабря осадки не прогнозируются, ветер юго-восточный со штормовыми порывами.