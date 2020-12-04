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У Києві до кінця дня утримається туман і ожеледь. Поради водіям та пішоходам

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 12:24
У Києві до кінця дня утримається туман і ожеледь. Поради водіям та пішоходам
Фото: пішоходів просять бути обережними (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До кінця доби 4 грудня в Києві утримається туман, видимість 200-500 м. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, киянам рекомендують бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватись порад під час ожеледиці.

Водіям варто дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, при наближенні до пішохідних переходів та дитячих закладів знижувати швидкість до мінімуму, вмикати габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі, під час снігопадів та ожеледиці не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Пішоходам радять ходити не поспішаючи, ноги злегка розслабити і трохи зігнути у колінах, ступати на всю підошву, не тримати руки в кишенях, розмахувати руками, щоб втримувати рівновагу. При падінні напружити м’язи, згрупуватись, а доторкнувшись до землі спробувати перекотитись. Також варто бути уважними на тротуарах - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати. Потрібно враховувати, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази, та обходити покриті льодом металеві кришки люків.

Нагадаємо, на найближчі дні в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості областей очікується ожеледиця, на заході - сильні пориви вітру.

РБК-Україна писало, у Києві 4 грудня опади не прогнозуються, вітер південно-східний зі штормовими поривами.

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