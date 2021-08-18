Сегодня в Киеве проведут первую репетицию парада войск: как будет работать транспорт

Сегодня в Киеве состоится первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове. Общественный транспорт изменит маршруты следования.
В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:
автобус № 5 по направлению к железнодорожному вокзалу от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбедской по действующему маршруту, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры;
автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской до ст. м. "Лыбедская";
автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до ст. м."Арсенальная";
автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м."Арсенальная";
автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;
автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м."Почайна";
автобус № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м."Лыбедская";
автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта";
автобус № 137-Н от ст. м. «Харьковская» до ст. м. "Дворец спорта";
троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";
троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса к бульв. Т. Шевченко (до ул. Леонтовича);
троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";
троллейбус № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";
троллейбус № 14 от Ботанического сада до ст. м."Дворец спорта";
троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетская роща до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив);
троллейбус № 91-н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбедская".