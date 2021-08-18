Сьогодні у Києві проведуть першу репетицію параду військ: як працюватиме транспорт

Сьогодні у Києві відбудеться перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також артилерійського салюту на Трухановому острові. Громадський транспорт змінить маршрути курсування.
У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:
автобус № 5 в напрямку до Залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі - вул. Казимира Малевича - вул. Короленківська - вул. Тарасівська - вул. Саксаганського - вул. Симона Петлюри;
автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. "Либідська";
автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. "Арсенальна";
автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;
автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";
автобус № 115 від залізничного вокзалу "Дарниця" до ст. м. "Либідська";
автобус № 118 від ст. м. "Чернігівська" до ст. м. "Палац спорту";
автобус № 137-Н від ст. м. «Харківська» до ст. м. "Палац спорту";
тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";
тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);
тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу "Південний";
тролейбус № 12 від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська";
тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. "Палац спорту";
тролейбуси №№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);
тролейбус № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. "Либідська".