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Сегодня в Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за футбола

Автор: Инна Собора

В Киеве сегодня могут ограничивать работу нескольких станций метро из-за проведения футбольного матча. Станции будут закрывать на вход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Поединок между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово) состоится завтра в 19:30.

"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, в Киеве 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования. В связи с соревнованиями, ограничивать движение транспорта.

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