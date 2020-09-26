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Сегодня в Харковской области и Львове День траура по погибшим в авиакатастрофе

Автор: Инна Собора

В Харьковской области и в городе Львов 26 сентября объявлено Днем траура по погибшим в авиакатастрофе АН-26. Были подписаны соответствующие распоряжения.

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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА и горсовета Львова.

Сегодня в указанных регионах приспущены государственные флаги Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций, на них разместят траурную ленту.

Кроме того, в Харьковской области рекомендуют отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести соответствующие изменения в программы передач.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве под Харьковом произошла авиакатастрофа военного самолета, который заходил на посадку. На борту были 20 курсантов и 7 офицеров, известно о 22 погибших.

Впоследствии стало известно, что пилот перед аварией сообщал об отказе левого двигателя.

РБК-Украина писало, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование.

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