Сегодня "Динамо" сыграет с проблемной "Барселоной" в ЛЧ: очки нужны обоим клубам

Важность победы

Этот матч является крайне важным с точки зрения турнирных перспектив для обоих клубов. "Динамо", хоть и лидирует в чемпионате Украины, но вряд ли можно сказать, что киевляне блещут в нынешнем сезоне своей игрой. Хотя на фоне кризисной "Барсы", у "бело-синих" не все так плохо. Каталонцы помимо двух поражений - от "Баварии" (1:3) и "Бенфики" (0:3), уже достаточно потеряли очков и во внутреннем чемпионате, занимая после восьми сыгранных матчей лишь седьмое место. И все это на фоне сумасшедшей критики главного тренера команды Рональда Кумана.

"Мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие игры, мы должны в обеих победить… Нет другого пути, кроме как выиграть матч у "Динамо". Мы знаем, что нам нужно делать, а именно набирать очки. Это единственная возможность пройти", - отметил накануне встречи наставник "сине-гранатовых".

"Динамо" также настроено набирать очки в матчах с "Барсой". Тем более есть и дополнительная мотивация - в прошлом сезоне киевляне дважды уступили каталонцам в ЛЧ.

"Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются побед. Не только "Барселоне" необходимы очки, но и мы в них нуждаемся", - заявил наставник "бело-синих" Мирча Луческу.

История противостояний

В целом "Динамо" и "Барселона" играли между собой 12 раз - 8 победу у каталонцев, 3 у киевлян, еще 1 матч завершился вничью. Правда, последние четыре поединка между клубами заканчивались победами именно "сине-гранатовых", тогда как киевляне праздновали последнюю победу в далеком 1997-м году, когда молодой Андрей Шевченко отметился легендарным хет-триком в ворота "Барсы".

Ориентировочные составы

Особых потерь у киевлян перед поединком нет - Беседин все еще травмирован, а Бурду в Барселону не взяли. У каталонцев из-за дисквалификации пропустит матч Эрик Гарсия. Также вне обоймы у Кумана Брейтвейт, Араухо, Дембеле и Педри.

"Барселона": Тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - де Йонг, Бускетс, Гави - Фати, Депай, Дест

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Витиньо

Где смотреть

Поединок состоится в 19:45 по Киеву на "Камп-Ноу" в Барселоне. Транслироваться матч будет на платформе MEGOGO.