Сегодня боевики уже дважды нарушили "тишину" на Донбассе

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Обстрелы зафиксированы на Луганском направлении. Сразу после полуночи, в течение 30 минут, из минометов калибра 82 мм противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку населенного пункта Новотошковское. В целом, оккупационные войска выпустили 7 мин калибра 82 мм.

Также, из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе Орехового.

"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, ни один военный не пострадал.

РБК-Украина писало, что в ходе обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе за прошедшие сутки 10 января ранены трое военнослужащих.